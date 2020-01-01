Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Anzen Staked USDz (SUSDZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokennel kapcsolatos információk sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Hivatalos webhely: https://anzen.finance/ Fehér könyv: https://docs.anzen.finance/ Vásárolj most SUSDZ tokent!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Anzen Staked USDz (SUSDZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Teljes tokenszám: $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Minden idők csúcspontja: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minden idők mélypontja: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Jelenlegi ár: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 További tudnivalók a(z) Anzen Staked USDz (SUSDZ) áráról

Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUSDZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUSDZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUSDZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUSDZ token élő árfolyamát!

SUSDZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SUSDZ kapcsán? SUSDZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SUSDZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

