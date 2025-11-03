TőzsdeDEX+
A(z) élő Anvil ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ANVL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANVL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANVL

ANVL árinformációk

Mi a(z) ANVL

ANVL fehér könyv

ANVL hivatalos webhely

ANVL tokenomikai adatai

ANVL árelőrejelzés

Anvil Logó

Anvil Ár (ANVL)

Nem listázott

1 ANVL-USD élő ár:

$0.00091829
$0.00091829$0.00091829
+4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Anvil (ANVL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:15 (UTC+8)

Anvil (ANVL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00929021
$ 0.00929021$ 0.00929021

$ 0
$ 0$ 0

-2.24%

+2.18%

+30.86%

+30.86%

Anvil (ANVL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANVL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANVL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00929021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANVL változása a következő volt: -2.24% az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és +30.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anvil (ANVL) piaci információk

$ 73.65M
$ 73.65M$ 73.65M

--
----

$ 91.83M
$ 91.83M$ 91.83M

80.20B
80.20B 80.20B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Anvil jelenlegi piaci plafonja $ 73.65M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANVL keringésben lévő tokenszáma 80.20B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.83M.

Anvil (ANVL) árelőzmények USD

A(z) AnvilUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Anvil USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Anvil USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Anvil USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.18%
30 nap$ 0+777.33%
60 nap$ 0-23.11%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Anvil (ANVL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Anvil árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Anvil (ANVL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Anvil (ANVL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Anvil rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Anvil árelőrejelzését most!

ANVL helyi valutákra

Anvil (ANVL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anvil (ANVL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANVL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Anvil (ANVL)

Mennyit ér ma a(z) Anvil (ANVL)?
A(z) élő ANVL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANVL ára a(z) USD esetében?
A(z) ANVL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Anvil piaci plafonja?
A(z) ANVL piaci plafonja $ 73.65M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANVL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANVL keringésben lévő tokenszáma 80.20B USD.
Mi volt a(z) ANVL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANVL mindenkori legmagasabb ára 0.00929021 USD.
Mi volt a(z) ANVL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANVL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ANVL kereskedési volumene?
A(z) ANVL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANVL ára emelkedni fog idén?
A(z) ANVL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANVL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:15 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

