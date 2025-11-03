Anvil (ANVL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.24% Árváltozás (1D) +2.18% Árváltozás (7D) +30.86% Árváltozás (7D) +30.86%

Anvil (ANVL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANVL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANVL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00929021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANVL változása a következő volt: -2.24% az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és +30.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anvil (ANVL) piaci információk

Piaci érték $ 73.65M$ 73.65M $ 73.65M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 91.83M$ 91.83M $ 91.83M Forgalomban lévő készlet 80.20B 80.20B 80.20B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Anvil jelenlegi piaci plafonja $ 73.65M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANVL keringésben lévő tokenszáma 80.20B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.83M.