Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Anti Rug Agent (ANTIRUG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 242.45K Teljes tokenszám: $ 999.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 242.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.01352923 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00024251

Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANTIRUG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANTIRUG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANTIRUG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANTIRUG token élő árfolyamát!

ANTIRUG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANTIRUG kapcsán? ANTIRUG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

