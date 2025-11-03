TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Anthropic PreStocks ár ma 187.48 USD. Kövesd nyomon a(z) ANTHROPIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANTHROPIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Anthropic PreStocks ár ma 187.48 USD. Kövesd nyomon a(z) ANTHROPIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANTHROPIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANTHROPIC

ANTHROPIC árinformációk

Mi a(z) ANTHROPIC

ANTHROPIC hivatalos webhely

ANTHROPIC tokenomikai adatai

ANTHROPIC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Anthropic PreStocks Logó

Anthropic PreStocks Ár (ANTHROPIC)

Nem listázott

1 ANTHROPIC-USD élő ár:

$187.48
$187.48$187.48
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:08 (UTC+8)

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 186.14
$ 186.14$ 186.14
24h alacsony
$ 191.59
$ 191.59$ 191.59
24h magas

$ 186.14
$ 186.14$ 186.14

$ 191.59
$ 191.59$ 191.59

$ 191.64
$ 191.64$ 191.64

$ 124.62
$ 124.62$ 124.62

-1.05%

-0.32%

+13.51%

+13.51%

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) valós idejű ár: $187.48. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANTHROPIC legalacsonyabb ára $ 186.14, legmagasabb ára pedig $ 191.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANTHROPIC valaha volt legmagasabb ára $ 191.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 124.62 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANTHROPIC változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és +13.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) piaci információk

$ 938.36K
$ 938.36K$ 938.36K

--
----

$ 938.36K
$ 938.36K$ 938.36K

4.98K
4.98K 4.98K

4,979.994379666
4,979.994379666 4,979.994379666

A(z) Anthropic PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 938.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANTHROPIC keringésben lévő tokenszáma 4.98K, és a teljes tokenszám 4979.994379666. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 938.36K.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) árelőzmények USD

A(z) Anthropic PreStocksUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.6067649848987.
A(z) Anthropic PreStocks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +24.1199019360.
A(z) Anthropic PreStocks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Anthropic PreStocks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.6067649848987-0.32%
30 nap$ +24.1199019360+12.87%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Anthropic PreStocks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Anthropic PreStocks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Anthropic PreStocks árelőrejelzését most!

ANTHROPIC helyi valutákra

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANTHROPIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Mennyit ér ma a(z) Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)?
A(z) élő ANTHROPIC ár a(z) USD esetében 187.48 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANTHROPIC ára a(z) USD esetében?
A(z) ANTHROPIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 187.48. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Anthropic PreStocks piaci plafonja?
A(z) ANTHROPIC piaci plafonja $ 938.36K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANTHROPIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANTHROPIC keringésben lévő tokenszáma 4.98K USD.
Mi volt a(z) ANTHROPIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANTHROPIC mindenkori legmagasabb ára 191.64 USD.
Mi volt a(z) ANTHROPIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANTHROPIC mindenkori legalacsonyabb ára 124.62 USD.
Mekkora a(z) ANTHROPIC kereskedési volumene?
A(z) ANTHROPIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANTHROPIC ára emelkedni fog idén?
A(z) ANTHROPIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANTHROPIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:08 (UTC+8)

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,002.12
$109,002.12$109,002.12

-1.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,796.59
$3,796.59$3,796.59

-1.47%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02408
$0.02408$0.02408

-8.47%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1197
$1.1197$1.1197

-11.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.65
$183.65$183.65

-0.07%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,002.12
$109,002.12$109,002.12

-1.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,796.59
$3,796.59$3,796.59

-1.47%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.65
$183.65$183.65

-0.07%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.54
$90.54$90.54

+2.18%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4661
$2.4661$2.4661

-1.35%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05628
$0.05628$0.05628

+181.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09515
$0.09515$0.09515

+15.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002127
$0.000000002127$0.000000002127

+388.96%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007675
$0.00007675$0.00007675

+109.64%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000526
$0.000000000526$0.000000000526

+35.21%