TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ANT COLONY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ANTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ANT COLONY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ANTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANTS

ANTS árinformációk

Mi a(z) ANTS

ANTS hivatalos webhely

ANTS tokenomikai adatai

ANTS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ANT COLONY Logó

ANT COLONY Ár (ANTS)

Nem listázott

1 ANTS-USD élő ár:

--
----
-5.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ANT COLONY (ANTS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:12 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-5.41%

-15.35%

-15.35%

ANT COLONY (ANTS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANTS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANTS valaha volt legmagasabb ára $ 0.0019544, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANTS változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -5.41% az elmúlt 24 órában, és -15.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ANT COLONY (ANTS) piaci információk

$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K

--
----

$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,160.345395
999,102,160.345395 999,102,160.345395

A(z) ANT COLONY jelenlegi piaci plafonja $ 12.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANTS keringésben lévő tokenszáma 999.10M, és a teljes tokenszám 999102160.345395. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.27K.

ANT COLONY (ANTS) árelőzmények USD

A(z) ANT COLONYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ANT COLONY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ANT COLONY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ANT COLONY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.41%
30 nap$ 0-33.35%
60 nap$ 0-39.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ANT COLONY (ANTS) Erőforrás

Hivatalos webhely

ANT COLONY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ANT COLONY (ANTS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ANT COLONY (ANTS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ANT COLONY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ANT COLONY árelőrejelzését most!

ANTS helyi valutákra

ANT COLONY (ANTS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ANT COLONY (ANTS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANTS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ANT COLONY (ANTS)

Mennyit ér ma a(z) ANT COLONY (ANTS)?
A(z) élő ANTS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANTS ára a(z) USD esetében?
A(z) ANTS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ANT COLONY piaci plafonja?
A(z) ANTS piaci plafonja $ 12.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANTS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANTS keringésben lévő tokenszáma 999.10M USD.
Mi volt a(z) ANTS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANTS mindenkori legmagasabb ára 0.0019544 USD.
Mi volt a(z) ANTS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANTS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ANTS kereskedési volumene?
A(z) ANTS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANTS ára emelkedni fog idén?
A(z) ANTS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANTS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:12 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,664.66
$107,664.66$107,664.66

-2.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.40
$3,717.40$3,717.40

-3.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.32
$176.32$176.32

-4.05%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0626
$1.0626$1.0626

-15.79%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.40
$3,717.40$3,717.40

-3.52%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,664.66
$107,664.66$107,664.66

-2.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.32
$176.32$176.32

-4.05%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4190
$2.4190$2.4190

-3.23%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0626
$1.0626$1.0626

-15.79%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08832
$0.08832$0.08832

+783.20%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0304
$0.0304$0.0304

-89.47%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05416
$0.05416$0.05416

-1.91%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001960
$0.000000001960$0.000000001960

+350.57%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000596
$0.0000596$0.0000596

+136.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006168
$0.00006168$0.00006168

+68.47%

0G Logó

0G

0G

$1.457
$1.457$1.457

+50.82%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000386
$0.0000386$0.0000386

+39.85%