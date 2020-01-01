Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ankr Staked ETH (ANKRETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokennel kapcsolatos információk ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. Hivatalos webhely: https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ankr Staked ETH (ANKRETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.76M $ 41.76M $ 41.76M Teljes tokenszám: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K Keringésben lévő tokenszám: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.76M $ 41.76M $ 41.76M Minden idők csúcspontja: $ 5,940.6 $ 5,940.6 $ 5,940.6 Minden idők mélypontja: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 Jelenlegi ár: $ 5,109.55 $ 5,109.55 $ 5,109.55 További tudnivalók a(z) Ankr Staked ETH (ANKRETH) áráról

Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ankr Staked ETH (ANKRETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANKRETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANKRETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANKRETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANKRETH token élő árfolyamát!

