ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomikai adatai

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokennel kapcsolatos információk ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Hivatalos webhely: https://angryguy.io Vásárolj most ANGRYGUY tokent!

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANGRYGUY (ANGRYGUY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.72K $ 11.72K $ 11.72K Teljes tokenszám: $ 997.36M $ 997.36M $ 997.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.36M $ 997.36M $ 997.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.72K $ 11.72K $ 11.72K Minden idők csúcspontja: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ANGRYGUY (ANGRYGUY) áráról

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANGRYGUY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANGRYGUY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANGRYGUY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANGRYGUY token élő árfolyamát!

