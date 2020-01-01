Angola (AGLA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Angola (AGLA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Angola (AGLA) tokennel kapcsolatos információk The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Hivatalos webhely: https://agla.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.agla.io/ Vásárolj most AGLA tokent!

Angola (AGLA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Angola (AGLA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 886.24K $ 886.24K $ 886.24K Teljes tokenszám: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 499.45M $ 499.45M $ 499.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Minden idők csúcspontja: $ 0.483956 $ 0.483956 $ 0.483956 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00177443 $ 0.00177443 $ 0.00177443 További tudnivalók a(z) Angola (AGLA) áráról

Angola (AGLA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Angola (AGLA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGLA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGLA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGLA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGLA token élő árfolyamát!

AGLA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGLA kapcsán? AGLA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGLA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

