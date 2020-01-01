ANDY70B (ANDY70B) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ANDY70B (ANDY70B) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ANDY70B (ANDY70B) tokennel kapcsolatos információk $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Hivatalos webhely: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Fehér könyv: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Vásárolj most ANDY70B tokent!

ANDY70B (ANDY70B) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANDY70B (ANDY70B) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 126.66K $ 126.66K $ 126.66K Teljes tokenszám: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 965.38M $ 965.38M $ 965.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 126.66K $ 126.66K $ 126.66K Minden idők csúcspontja: $ 0.02425673 $ 0.02425673 $ 0.02425673 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00013122 $ 0.00013122 $ 0.00013122 További tudnivalók a(z) ANDY70B (ANDY70B) áráról

ANDY70B (ANDY70B) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ANDY70B (ANDY70B) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANDY70B tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANDY70B token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANDY70B tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANDY70B token élő árfolyamát!

ANDY70B árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANDY70B kapcsán? ANDY70B-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANDY70B tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!