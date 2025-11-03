TőzsdeDEX+
A(z) élő Anduril PreStocks ár ma 78.04 USD. Kövesd nyomon a(z) ANDURIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANDURIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANDURIL

ANDURIL árinformációk

Mi a(z) ANDURIL

ANDURIL hivatalos webhely

ANDURIL tokenomikai adatai

ANDURIL árelőrejelzés

Anduril PreStocks Logó

Anduril PreStocks Ár (ANDURIL)

Nem listázott

1 ANDURIL-USD élő ár:

$78.04
-0.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
Anduril PreStocks (ANDURIL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:54 (UTC+8)

Anduril PreStocks (ANDURIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 77.49
24h alacsony
$ 79.75
24h magas

$ 77.49
$ 79.75
$ 83.74
$ 50.57
-1.05%

-0.32%

+22.92%

+22.92%

Anduril PreStocks (ANDURIL) valós idejű ár: $78.04. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANDURIL legalacsonyabb ára $ 77.49, legmagasabb ára pedig $ 79.75 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANDURIL valaha volt legmagasabb ára $ 83.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 50.57 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANDURIL változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és +22.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anduril PreStocks (ANDURIL) piaci információk

$ 898.02K
--
$ 898.02K
11.45K
11,449.887425796
A(z) Anduril PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 898.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANDURIL keringésben lévő tokenszáma 11.45K, és a teljes tokenszám 11449.887425796. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 898.02K.

Anduril PreStocks (ANDURIL) árelőzmények USD

A(z) Anduril PreStocksUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.25255957794878.
A(z) Anduril PreStocks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +7.3691221000.
A(z) Anduril PreStocks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Anduril PreStocks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.25255957794878-0.32%
30 nap$ +7.3691221000+9.44%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Anduril PreStocks (ANDURIL)

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Anduril PreStocks (ANDURIL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Anduril PreStocks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Anduril PreStocks (ANDURIL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Anduril PreStocks (ANDURIL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Anduril PreStocks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Anduril PreStocks árelőrejelzését most!

ANDURIL helyi valutákra

Anduril PreStocks (ANDURIL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anduril PreStocks (ANDURIL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANDURIL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Anduril PreStocks (ANDURIL)

Mennyit ér ma a(z) Anduril PreStocks (ANDURIL)?
A(z) élő ANDURIL ár a(z) USD esetében 78.04 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANDURIL ára a(z) USD esetében?
A(z) ANDURIL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 78.04. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Anduril PreStocks piaci plafonja?
A(z) ANDURIL piaci plafonja $ 898.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANDURIL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANDURIL keringésben lévő tokenszáma 11.45K USD.
Mi volt a(z) ANDURIL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANDURIL mindenkori legmagasabb ára 83.74 USD.
Mi volt a(z) ANDURIL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANDURIL mindenkori legalacsonyabb ára 50.57 USD.
Mekkora a(z) ANDURIL kereskedési volumene?
A(z) ANDURIL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANDURIL ára emelkedni fog idén?
A(z) ANDURIL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANDURIL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Anduril PreStocks (ANDURIL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

