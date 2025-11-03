Anduril PreStocks (ANDURIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 77.49 $ 77.49 $ 77.49 24h alacsony $ 79.75 $ 79.75 $ 79.75 24h magas 24h alacsony $ 77.49$ 77.49 $ 77.49 24h magas $ 79.75$ 79.75 $ 79.75 Minden idők csúcspontja $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Legalacsonyabb ár $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Árváltozás (1H) -1.05% Árváltozás (1D) -0.32% Árváltozás (7D) +22.92% Árváltozás (7D) +22.92%

Anduril PreStocks (ANDURIL) valós idejű ár: $78.04. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANDURIL legalacsonyabb ára $ 77.49, legmagasabb ára pedig $ 79.75 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANDURIL valaha volt legmagasabb ára $ 83.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 50.57 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANDURIL változása a következő volt: -1.05% az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és +22.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anduril PreStocks (ANDURIL) piaci információk

Piaci érték $ 898.02K$ 898.02K $ 898.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 898.02K$ 898.02K $ 898.02K Forgalomban lévő készlet 11.45K 11.45K 11.45K Teljes tokenszám 11,449.887425796 11,449.887425796 11,449.887425796

A(z) Anduril PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 898.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANDURIL keringésben lévő tokenszáma 11.45K, és a teljes tokenszám 11449.887425796. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 898.02K.