Andromeda (ANDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00092925 24h alacsony $ 0.0011882 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.85 Legalacsonyabb ár $ 0.00086459 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -10.70% Árváltozás (7D) -5.70%

Andromeda (ANDR) valós idejű ár: $0.00106097. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANDR legalacsonyabb ára $ 0.00092925, legmagasabb ára pedig $ 0.0011882 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANDR valaha volt legmagasabb ára $ 1.85, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00086459 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANDR változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -10.70% az elmúlt 24 órában, és -5.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Andromeda (ANDR) piaci információk

Piaci érték $ 244.36K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.06M Forgalomban lévő készlet 230.32M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Andromeda jelenlegi piaci plafonja $ 244.36K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANDR keringésben lévő tokenszáma 230.32M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.06M.