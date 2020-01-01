Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Andrea Von Speed (ANDREA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Andrea Von Speed (ANDREA) tokennel kapcsolatos információk $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. Hivatalos webhely: https://www.andreacoin.com/ Vásárolj most ANDREA tokent!

Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Andrea Von Speed (ANDREA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 204.32K $ 204.32K $ 204.32K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 204.32K $ 204.32K $ 204.32K Minden idők csúcspontja: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00020432 $ 0.00020432 $ 0.00020432 További tudnivalók a(z) Andrea Von Speed (ANDREA) áráról

Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANDREA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANDREA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANDREA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANDREA token élő árfolyamát!

ANDREA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANDREA kapcsán? ANDREA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANDREA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

