ANARCHY (ANARCHY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ANARCHY (ANARCHY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

ANARCHY (ANARCHY) tokennel kapcsolatos információk

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

Hivatalos webhely:
https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANARCHY (ANARCHY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 149.71K
Teljes tokenszám:
$ 430.14M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 430.14M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 149.71K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01011476
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00034802
ANARCHY (ANARCHY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) ANARCHY (ANARCHY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANARCHY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ANARCHY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ANARCHY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANARCHY token élő árfolyamát!

ANARCHY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANARCHY kapcsán? ANARCHY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.