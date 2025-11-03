ANALOS (LOS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00051384 24h magas $ 0.00066547 Minden idők csúcspontja $ 0.00332789 Legalacsonyabb ár $ 0.00034795 Árváltozás (1H) +0.59% Árváltozás (1D) -18.57% Árváltozás (7D) -76.96%

ANALOS (LOS) valós idejű ár: $0.00051794. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOS legalacsonyabb ára $ 0.00051384, legmagasabb ára pedig $ 0.00066547 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00332789, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00034795 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOS változása a következő volt: +0.59% az elmúlt órában, -18.57% az elmúlt 24 órában, és -76.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ANALOS (LOS) piaci információk

Piaci érték $ 516.25K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 516.25K Forgalomban lévő készlet 996.53M Teljes tokenszám 996,528,003.1925412

A(z) ANALOS jelenlegi piaci plafonja $ 516.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOS keringésben lévő tokenszáma 996.53M, és a teljes tokenszám 996528003.1925412. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 516.25K.