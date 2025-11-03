amuricah (AMURICAH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.42% Árváltozás (1D) -5.84% Árváltozás (7D) -9.32% Árváltozás (7D) -9.32%

amuricah (AMURICAH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AMURICAH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AMURICAH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AMURICAH változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -5.84% az elmúlt 24 órában, és -9.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

amuricah (AMURICAH) piaci információk

Piaci érték $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Forgalomban lévő készlet 999.60M 999.60M 999.60M Teljes tokenszám 999,598,161.884132 999,598,161.884132 999,598,161.884132

A(z) amuricah jelenlegi piaci plafonja $ 10.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AMURICAH keringésben lévő tokenszáma 999.60M, és a teljes tokenszám 999598161.884132. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.49K.