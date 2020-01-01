Amulet Protocol (AMU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Amulet Protocol (AMU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Amulet Protocol (AMU) tokennel kapcsolatos információk Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Hivatalos webhely: https://amulet.org/ Fehér könyv: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Vásárolj most AMU tokent!

Amulet Protocol (AMU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amulet Protocol (AMU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 159.21K $ 159.21K $ 159.21K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 287.48K $ 287.48K $ 287.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00028747 $ 0.00028747 $ 0.00028747 További tudnivalók a(z) Amulet Protocol (AMU) áráról

Amulet Protocol (AMU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Amulet Protocol (AMU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMU token élő árfolyamát!

