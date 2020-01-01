AMPLY (AMPLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AMPLY (AMPLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AMPLY (AMPLY) tokennel kapcsolatos információk Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Hivatalos webhely: https://amply.finance/ Fehér könyv: https://docs.amply.finance/ Vásárolj most AMPLY tokent!

AMPLY (AMPLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AMPLY (AMPLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.92K $ 45.92K $ 45.92K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 18.05M $ 18.05M $ 18.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00255313 $ 0.00255313 $ 0.00255313 További tudnivalók a(z) AMPLY (AMPLY) áráról

AMPLY (AMPLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AMPLY (AMPLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMPLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMPLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMPLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMPLY token élő árfolyamát!

