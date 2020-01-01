Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Amocucinare (AMORE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Amocucinare (AMORE) tokennel kapcsolatos információk

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

Hivatalos webhely:
https://www.youtube.com/@amocucinare

Amocucinare (AMORE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amocucinare (AMORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M
Teljes tokenszám:
$ 991.67M
$ 991.67M$ 991.67M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 917.05M
$ 917.05M$ 917.05M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01469843
$ 0.01469843$ 0.01469843
Minden idők mélypontja:
$ 0.00124895
$ 0.00124895$ 0.00124895
Jelenlegi ár:
$ 0.00486068
$ 0.00486068$ 0.00486068

Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMORE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AMORE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AMORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMORE token élő árfolyamát!

AMORE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMORE kapcsán? AMORE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

