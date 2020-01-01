Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Amocucinare (AMORE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Amocucinare (AMORE) tokennel kapcsolatos információk $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Hivatalos webhely: https://www.youtube.com/@amocucinare Vásárolj most AMORE tokent!

Amocucinare (AMORE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amocucinare (AMORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Teljes tokenszám: $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 917.05M $ 917.05M $ 917.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Minden idők csúcspontja: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 Minden idők mélypontja: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 Jelenlegi ár: $ 0.00486068 $ 0.00486068 $ 0.00486068 További tudnivalók a(z) Amocucinare (AMORE) áráról

Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMORE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMORE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMORE token élő árfolyamát!

AMORE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMORE kapcsán? AMORE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AMORE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!