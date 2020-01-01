Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai
Amocucinare (AMORE) tokennel kapcsolatos információk
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
Amocucinare (AMORE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amocucinare (AMORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Amocucinare (AMORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMORE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AMORE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AMORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMORE token élő árfolyamát!
