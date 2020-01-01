AMO Coin (AMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AMO Coin (AMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AMO Coin (AMO) tokennel kapcsolatos információk AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Hivatalos webhely: https://amo.foundation/ Fehér könyv: https://amo.foundation/downloads/ Vásárolj most AMO tokent!

AMO Coin (AMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AMO Coin (AMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Teljes tokenszám: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00070463 $ 0.00070463 $ 0.00070463 További tudnivalók a(z) AMO Coin (AMO) áráról

AMO Coin (AMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AMO Coin (AMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMO token élő árfolyamát!

AMO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMO kapcsán? AMO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AMO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

