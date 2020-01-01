Amino AI (AMAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Amino AI (AMAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Amino AI (AMAI) tokennel kapcsolatos információk Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine. Hivatalos webhely: https://aminoai.org/ Fehér könyv: https://aminoai.org/whitepaper Vásárolj most AMAI tokent!

Amino AI (AMAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amino AI (AMAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.01K $ 7.01K $ 7.01K Teljes tokenszám: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.01K $ 7.01K $ 7.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.00020493 $ 0.00020493 $ 0.00020493 Minden idők mélypontja: $ 0.00000335 $ 0.00000335 $ 0.00000335 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Amino AI (AMAI) áráról

Amino AI (AMAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Amino AI (AMAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMAI token élő árfolyamát!

AMAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMAI kapcsán? AMAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AMAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

