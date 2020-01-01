Amiko (AMIKO) tokenomikai adatai
Amiko (AMIKO) tokennel kapcsolatos információk
Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents.
The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.
Amiko (AMIKO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Amiko (AMIKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Amiko (AMIKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Amiko (AMIKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMIKO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AMIKO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AMIKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMIKO token élő árfolyamát!
AMIKO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMIKO kapcsán? AMIKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.