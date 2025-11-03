America Party Coin (APC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0001539 24h alacsony $ 0.00016608 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01016686 Legalacsonyabb ár $ 0.0001495 Árváltozás (1H) +0.43% Árváltozás (1D) -6.22% Árváltozás (7D) -13.70%

America Party Coin (APC) valós idejű ár: $0.00015574. Az elmúlt 24 órában, a(z)APC legalacsonyabb ára $ 0.0001539, legmagasabb ára pedig $ 0.00016608 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01016686, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0001495 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APC változása a következő volt: +0.43% az elmúlt órában, -6.22% az elmúlt 24 órában, és -13.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

America Party Coin (APC) piaci információk

Piaci érték $ 34.41K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.41K Forgalomban lévő készlet 220.95M Teljes tokenszám 220,949,406.95

A(z) America Party Coin jelenlegi piaci plafonja $ 34.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APC keringésben lévő tokenszáma 220.95M, és a teljes tokenszám 220949406.95. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.41K.