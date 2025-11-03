America Party (AP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00074931 - $ 0.00083713
24h alacsony: $ 0.00074931
24h magas: $ 0.00083713
Minden idők csúcspontja: $ 0.04097033
Legalacsonyabb ár: $ 0.00073568
Árváltozás (1H): +2.44%
Árváltozás (1D): +1.07%
Árváltozás (7D): -24.00%

America Party (AP) valós idejű ár: $0.00077351. Az elmúlt 24 órában, a(z)AP legalacsonyabb ára $ 0.00074931, legmagasabb ára pedig $ 0.00083713 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AP valaha volt legmagasabb ára $ 0.04097033, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00073568 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AP változása a következő volt: +2.44% az elmúlt órában, +1.07% az elmúlt 24 órában, és -24.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

America Party (AP) piaci információk

Piaci érték: $ 773.85K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 773.85K
Forgalomban lévő készlet: 1.00B
Teljes tokenszám: 1,000,000,000.0

A(z) America Party jelenlegi piaci plafonja $ 773.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 773.85K.