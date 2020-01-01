America Pac (PAC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) America Pac (PAC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

America Pac (PAC) tokennel kapcsolatos információk America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Hivatalos webhely: https://www.americapac.io/ Vásárolj most PAC tokent!

America Pac (PAC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) America Pac (PAC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 134.11K $ 134.11K $ 134.11K Teljes tokenszám: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 134.11K $ 134.11K $ 134.11K Minden idők csúcspontja: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Minden idők mélypontja: $ 0.00007431 $ 0.00007431 $ 0.00007431 Jelenlegi ár: $ 0.00031401 $ 0.00031401 $ 0.00031401 További tudnivalók a(z) America Pac (PAC) áráról

America Pac (PAC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) America Pac (PAC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAC token élő árfolyamát!

PAC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAC kapcsán? PAC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

