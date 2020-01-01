AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Hivatalos webhely: https://omikamitoken.com/ Fehér könyv: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Vásárolj most OMIKAMI tokent!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.58M $ 17.58M $ 17.58M Teljes tokenszám: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.58M $ 17.58M $ 17.58M Minden idők csúcspontja: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Minden idők mélypontja: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Jelenlegi ár: $ 0.01758724 $ 0.01758724 $ 0.01758724 További tudnivalók a(z) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) áráról

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OMIKAMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OMIKAMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OMIKAMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OMIKAMI token élő árfolyamát!

OMIKAMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OMIKAMI kapcsán? OMIKAMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OMIKAMI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

