A(z) élő Alvey Chain ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WALV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WALV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Alvey Chain ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WALV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WALV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WALV

WALV árinformációk

Mi a(z) WALV

WALV hivatalos webhely

WALV tokenomikai adatai

WALV árelőrejelzés

Alvey Chain Logó

Alvey Chain Ár (WALV)

Nem listázott

1 WALV-USD élő ár:

--
----
-9.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Alvey Chain (WALV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:10:43 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.18533
$ 0.18533$ 0.18533

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-9.59%

+3.77%

+3.77%

Alvey Chain (WALV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WALV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WALV valaha volt legmagasabb ára $ 0.18533, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WALV változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -9.59% az elmúlt 24 órában, és +3.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alvey Chain (WALV) piaci információk

$ 10.51K
$ 10.51K$ 10.51K

--
----

$ 13.71K
$ 13.71K$ 13.71K

116.77M
116.77M 116.77M

152,312,732.0
152,312,732.0 152,312,732.0

A(z) Alvey Chain jelenlegi piaci plafonja $ 10.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WALV keringésben lévő tokenszáma 116.77M, és a teljes tokenszám 152312732.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.71K.

Alvey Chain (WALV) árelőzmények USD

A(z) Alvey ChainUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Alvey Chain USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alvey Chain USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alvey Chain USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.59%
30 nap$ 0-32.61%
60 nap$ 0-84.89%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Alvey Chain (WALV)

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Alvey Chain (WALV) Erőforrás

Hivatalos webhely

Alvey Chain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alvey Chain (WALV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alvey Chain (WALV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alvey Chain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alvey Chain árelőrejelzését most!

WALV helyi valutákra

Alvey Chain (WALV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alvey Chain (WALV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WALV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Alvey Chain (WALV)

Mennyit ér ma a(z) Alvey Chain (WALV)?
A(z) élő WALV ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WALV ára a(z) USD esetében?
A(z) WALV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alvey Chain piaci plafonja?
A(z) WALV piaci plafonja $ 10.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WALV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WALV keringésben lévő tokenszáma 116.77M USD.
Mi volt a(z) WALV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WALV mindenkori legmagasabb ára 0.18533 USD.
Mi volt a(z) WALV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WALV mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WALV kereskedési volumene?
A(z) WALV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WALV ára emelkedni fog idén?
A(z) WALV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WALV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:10:43 (UTC+8)

Alvey Chain (WALV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

