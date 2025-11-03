Alvey Chain (WALV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.18533 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -9.59% Árváltozás (7D) +3.77%

Alvey Chain (WALV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WALV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WALV valaha volt legmagasabb ára $ 0.18533, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WALV változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -9.59% az elmúlt 24 órában, és +3.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alvey Chain (WALV) piaci információk

Piaci érték $ 10.51K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.71K Forgalomban lévő készlet 116.77M Teljes tokenszám 152,312,732.0

A(z) Alvey Chain jelenlegi piaci plafonja $ 10.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WALV keringésben lévő tokenszáma 116.77M, és a teljes tokenszám 152312732.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.71K.