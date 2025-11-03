Altered State Machine (ASTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00386527 24h alacsony $ 0.00418466 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.890471 Legalacsonyabb ár $ 0.00386527 Árváltozás (1H) +0.32% Árváltozás (1D) -6.65% Árváltozás (7D) -10.81%

Altered State Machine (ASTO) valós idejű ár: $0.00389309. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASTO legalacsonyabb ára $ 0.00386527, legmagasabb ára pedig $ 0.00418466 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.890471, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00386527 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASTO változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -6.65% az elmúlt 24 órában, és -10.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Altered State Machine (ASTO) piaci információk

Piaci érték $ 1.13M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.23M Forgalomban lévő készlet 289.48M Teljes tokenszám 1,852,288,699.0

A(z) Altered State Machine jelenlegi piaci plafonja $ 1.13M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASTO keringésben lévő tokenszáma 289.48M, és a teljes tokenszám 1852288699.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.23M.