A(z) élő Altered State Machine ár ma 0.00389309 USD. Kövesd nyomon a(z) ASTO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ASTO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Altered State Machine Ár (ASTO)

Nem listázott

1 ASTO-USD élő ár:

$0.00388282
-6.90%1D
-6.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Altered State Machine (ASTO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:17 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00386527
$ 0.00386527$ 0.00386527
24h alacsony
$ 0.00418466
$ 0.00418466$ 0.00418466
24h magas

$ 0.00386527
$ 0.00386527$ 0.00386527

$ 0.00418466
$ 0.00418466$ 0.00418466

$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471

$ 0.00386527
$ 0.00386527$ 0.00386527

+0.32%

-6.65%

-10.81%

-10.81%

Altered State Machine (ASTO) valós idejű ár: $0.00389309. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASTO legalacsonyabb ára $ 0.00386527, legmagasabb ára pedig $ 0.00418466 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.890471, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00386527 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASTO változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -6.65% az elmúlt 24 órában, és -10.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Altered State Machine (ASTO) piaci információk

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M

289.48M
289.48M 289.48M

1,852,288,699.0
1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

A(z) Altered State Machine jelenlegi piaci plafonja $ 1.13M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASTO keringésben lévő tokenszáma 289.48M, és a teljes tokenszám 1852288699.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.23M.

Altered State Machine (ASTO) árelőzmények USD

A(z) Altered State MachineUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000277650989530859.
A(z) Altered State Machine USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005616078.
A(z) Altered State Machine USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0017244337.
A(z) Altered State Machine USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.004603631094966814.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000277650989530859-6.65%
30 nap$ -0.0005616078-14.42%
60 nap$ -0.0017244337-44.29%
90 nap$ -0.004603631094966814-54.18%

Mi a(z) Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Altered State Machine (ASTO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Altered State Machine árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Altered State Machine (ASTO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Altered State Machine (ASTO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Altered State Machine rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Altered State Machine árelőrejelzését most!

Altered State Machine (ASTO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Altered State Machine (ASTO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ASTO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Altered State Machine (ASTO)

Mennyit ér ma a(z) Altered State Machine (ASTO)?
A(z) élő ASTO ár a(z) USD esetében 0.00389309 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ASTO ára a(z) USD esetében?
A(z) ASTO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00389309. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Altered State Machine piaci plafonja?
A(z) ASTO piaci plafonja $ 1.13M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ASTO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ASTO keringésben lévő tokenszáma 289.48M USD.
Mi volt a(z) ASTO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ASTO mindenkori legmagasabb ára 0.890471 USD.
Mi volt a(z) ASTO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ASTO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00386527 USD.
Mekkora a(z) ASTO kereskedési volumene?
A(z) ASTO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ASTO ára emelkedni fog idén?
A(z) ASTO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ASTO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

