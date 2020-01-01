Altair (AIR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Altair (AIR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Altair (AIR) tokennel kapcsolatos információk Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Hivatalos webhely: https://centrifuge.io/altair Vásárolj most AIR tokent!

Altair (AIR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Altair (AIR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Teljes tokenszám: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Keringésben lévő tokenszám: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00325592 $ 0.00325592 $ 0.00325592 További tudnivalók a(z) Altair (AIR) áráról

Altair (AIR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Altair (AIR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIR token élő árfolyamát!

AIR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIR kapcsán? AIR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

