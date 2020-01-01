AlphaScan AI (ASCN) tokenomikai adatai
AlphaScan AI (ASCN) tokennel kapcsolatos információk
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics
What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool
History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M
What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features.
What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
AlphaScan AI (ASCN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AlphaScan AI (ASCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AlphaScan AI (ASCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AlphaScan AI (ASCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASCN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ASCN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ASCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASCN token élő árfolyamát!
ASCN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASCN kapcsán? ASCN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
