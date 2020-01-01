Alpha Quark (AQT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alpha Quark (AQT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Alpha Quark (AQT) tokennel kapcsolatos információk Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Hivatalos webhely: https://alphaquark.io/ Vásárolj most AQT tokent!

Alpha Quark (AQT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alpha Quark (AQT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.04M $ 28.04M $ 28.04M Teljes tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 26.81M $ 26.81M $ 26.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.38M $ 31.38M $ 31.38M Minden idők csúcspontja: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minden idők mélypontja: $ 0.617773 $ 0.617773 $ 0.617773 Jelenlegi ár: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 További tudnivalók a(z) Alpha Quark (AQT) áráról

Alpha Quark (AQT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Alpha Quark (AQT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AQT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AQT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AQT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AQT token élő árfolyamát!

AQT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AQT kapcsán? AQT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AQT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

