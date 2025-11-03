TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Alpha Pay ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ALPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Alpha Pay ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ALPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ALPAY

ALPAY árinformációk

Mi a(z) ALPAY

ALPAY hivatalos webhely

ALPAY tokenomikai adatai

ALPAY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Alpha Pay Logó

Alpha Pay Ár (ALPAY)

Nem listázott

1 ALPAY-USD élő ár:

--
----
+2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Alpha Pay (ALPAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:10 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

+2.18%

-14.20%

-14.20%

Alpha Pay (ALPAY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALPAY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALPAY változása a következő volt: -1.17% az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és -14.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alpha Pay (ALPAY) piaci információk

$ 85.19K
$ 85.19K$ 85.19K

--
----

$ 85.19K
$ 85.19K$ 85.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Alpha Pay jelenlegi piaci plafonja $ 85.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALPAY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 85.19K.

Alpha Pay (ALPAY) árelőzmények USD

A(z) Alpha PayUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Alpha Pay USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alpha Pay USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alpha Pay USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.18%
30 nap$ 0-48.10%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Alpha Pay (ALPAY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Alpha Pay árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alpha Pay (ALPAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alpha Pay (ALPAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alpha Pay rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alpha Pay árelőrejelzését most!

ALPAY helyi valutákra

Alpha Pay (ALPAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alpha Pay (ALPAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ALPAY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Alpha Pay (ALPAY)

Mennyit ér ma a(z) Alpha Pay (ALPAY)?
A(z) élő ALPAY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ALPAY ára a(z) USD esetében?
A(z) ALPAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alpha Pay piaci plafonja?
A(z) ALPAY piaci plafonja $ 85.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ALPAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ALPAY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) ALPAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ALPAY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ALPAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ALPAY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ALPAY kereskedési volumene?
A(z) ALPAY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ALPAY ára emelkedni fog idén?
A(z) ALPAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ALPAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:10 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,041.00
$109,041.00$109,041.00

-0.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.70
$3,798.70$3,798.70

-1.41%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-7.90%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1240
$1.1240$1.1240

-10.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.83
$183.83$183.83

+0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,041.00
$109,041.00$109,041.00

-0.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.70
$3,798.70$3,798.70

-1.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.83
$183.83$183.83

+0.02%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.53
$90.53$90.53

+2.17%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4655
$2.4655$2.4655

-1.37%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0357
$0.0357$0.0357

-28.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05583
$0.05583$0.05583

+179.15%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09415
$0.09415$0.09415

+13.96%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002127
$0.000000002127$0.000000002127

+388.96%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007683
$0.00007683$0.00007683

+109.86%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000524
$0.000000000524$0.000000000524

+34.70%