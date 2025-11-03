Alpaca Finance (ALPACA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00767262 24h magas $ 0.0087448 Minden idők csúcspontja $ 8.78 Legalacsonyabb ár $ 0.00762892 Árváltozás (1H) -0.97% Árváltozás (1D) -2.88% Árváltozás (7D) -17.06%

Alpaca Finance (ALPACA) valós idejű ár: $0.00777462. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALPACA legalacsonyabb ára $ 0.00767262, legmagasabb ára pedig $ 0.0087448 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALPACA valaha volt legmagasabb ára $ 8.78, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00762892 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALPACA változása a következő volt: -0.97% az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -17.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alpaca Finance (ALPACA) piaci információk

Piaci érték $ 1.18M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.18M Forgalomban lévő készlet 151.67M Teljes tokenszám 151,668,641.6027096

A(z) Alpaca Finance jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 151.67M, és a teljes tokenszám 151668641.6027096. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.18M.