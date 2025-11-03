TőzsdeDEX+
A(z) élő Alpaca Finance ár ma 0.00777462 USD. Kövesd nyomon a(z) ALPACA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALPACA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Alpaca Finance Logó

Alpaca Finance Ár (ALPACA)

Nem listázott

1 ALPACA-USD élő ár:

$0.00777462
$0.00777462
-2.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Alpaca Finance (ALPACA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:36:02 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00767262
$ 0.00767262
24h alacsony
$ 0.0087448
$ 0.0087448
24h magas

$ 0.00767262
$ 0.00767262

$ 0.0087448
$ 0.0087448

$ 8.78
$ 8.78

$ 0.00762892
$ 0.00762892

-0.97%

-2.88%

-17.06%

-17.06%

Alpaca Finance (ALPACA) valós idejű ár: $0.00777462. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALPACA legalacsonyabb ára $ 0.00767262, legmagasabb ára pedig $ 0.0087448 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALPACA valaha volt legmagasabb ára $ 8.78, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00762892 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALPACA változása a következő volt: -0.97% az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -17.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alpaca Finance (ALPACA) piaci információk

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 1.18M
$ 1.18M

151.67M
151.67M

151,668,641.6027096
151,668,641.6027096

A(z) Alpaca Finance jelenlegi piaci plafonja $ 1.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 151.67M, és a teljes tokenszám 151668641.6027096. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.18M.

Alpaca Finance (ALPACA) árelőzmények USD

A(z) Alpaca FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000231173996490026.
A(z) Alpaca Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0041173400.
A(z) Alpaca Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0049609274.
A(z) Alpaca Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01711315648494783.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000231173996490026-2.88%
30 nap$ -0.0041173400-52.95%
60 nap$ -0.0049609274-63.80%
90 nap$ -0.01711315648494783-68.76%

Mi a(z) Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Alpaca Finance (ALPACA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Alpaca Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alpaca Finance (ALPACA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alpaca Finance (ALPACA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alpaca Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alpaca Finance árelőrejelzését most!

ALPACA helyi valutákra

Alpaca Finance (ALPACA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alpaca Finance (ALPACA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ALPACA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Alpaca Finance (ALPACA)

Mennyit ér ma a(z) Alpaca Finance (ALPACA)?
A(z) élő ALPACA ár a(z) USD esetében 0.00777462 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ALPACA ára a(z) USD esetében?
A(z) ALPACA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00777462. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alpaca Finance piaci plafonja?
A(z) ALPACA piaci plafonja $ 1.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 151.67M USD.
Mi volt a(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ára 8.78 USD.
Mi volt a(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ALPACA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00762892 USD.
Mekkora a(z) ALPACA kereskedési volumene?
A(z) ALPACA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ALPACA ára emelkedni fog idén?
A(z) ALPACA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ALPACA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Alpaca Finance (ALPACA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

