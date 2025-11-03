Alpaca (ALPACA) árinformáció (USD)

Alpaca (ALPACA) valós idejű ár: $0.00013131. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALPACA legalacsonyabb ára $ 0.0001314, legmagasabb ára pedig $ 0.00013856 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALPACA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00553708, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003789 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALPACA változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -3.67% az elmúlt 24 órában, és -30.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alpaca (ALPACA) piaci információk

A(z) Alpaca jelenlegi piaci plafonja $ 126.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 962.10M, és a teljes tokenszám 962101677.386699. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 126.34K.