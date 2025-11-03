TőzsdeDEX+
A(z) élő Alpaca ár ma 0.00013131 USD. Kövesd nyomon a(z) ALPACA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALPACA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ALPACA

ALPACA árinformációk

Mi a(z) ALPACA

ALPACA hivatalos webhely

ALPACA tokenomikai adatai

ALPACA árelőrejelzés

Alpaca Logó

Alpaca Ár (ALPACA)

Nem listázott

1 ALPACA-USD élő ár:

$0.00013115
-3.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Alpaca (ALPACA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:54 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0001314
24h alacsony
$ 0.00013856
24h magas

$ 0.0001314
$ 0.00013856
$ 0.00553708
$ 0.00003789
-0.89%

-3.67%

-30.54%

-30.54%

Alpaca (ALPACA) valós idejű ár: $0.00013131. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALPACA legalacsonyabb ára $ 0.0001314, legmagasabb ára pedig $ 0.00013856 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALPACA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00553708, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003789 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALPACA változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -3.67% az elmúlt 24 órában, és -30.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alpaca (ALPACA) piaci információk

$ 126.34K
--
$ 126.34K
962.10M
962,101,677.386699
A(z) Alpaca jelenlegi piaci plafonja $ 126.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 962.10M, és a teljes tokenszám 962101677.386699. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 126.34K.

Alpaca (ALPACA) árelőzmények USD

A(z) AlpacaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Alpaca USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000068930.
A(z) Alpaca USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000303456.
A(z) Alpaca USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00008136051037938417.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.67%
30 nap$ -0.0000068930-5.24%
60 nap$ -0.0000303456-23.10%
90 nap$ +0.00008136051037938417+162.89%

Mi a(z) Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Alpaca (ALPACA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Alpaca árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alpaca (ALPACA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alpaca (ALPACA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alpaca rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alpaca árelőrejelzését most!

ALPACA helyi valutákra

Alpaca (ALPACA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alpaca (ALPACA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ALPACA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Alpaca (ALPACA)

Mennyit ér ma a(z) Alpaca (ALPACA)?
A(z) élő ALPACA ár a(z) USD esetében 0.00013131 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ALPACA ára a(z) USD esetében?
A(z) ALPACA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00013131. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alpaca piaci plafonja?
A(z) ALPACA piaci plafonja $ 126.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ALPACA keringésben lévő tokenszáma 962.10M USD.
Mi volt a(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ára 0.00553708 USD.
Mi volt a(z) ALPACA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ALPACA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003789 USD.
Mekkora a(z) ALPACA kereskedési volumene?
A(z) ALPACA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ALPACA ára emelkedni fog idén?
A(z) ALPACA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ALPACA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:54 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

