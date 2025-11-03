AllUnity EUR (EURAU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24h alacsony $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h magas 24h alacsony $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24h magas $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Minden idők csúcspontja $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Legalacsonyabb ár $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Árváltozás (1H) -0.15% Árváltozás (1D) -0.02% Árváltozás (7D) -0.82% Árváltozás (7D) -0.82%

AllUnity EUR (EURAU) valós idejű ár: $1.15. Az elmúlt 24 órában, a(z)EURAU legalacsonyabb ára $ 1.15, legmagasabb ára pedig $ 1.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EURAU valaha volt legmagasabb ára $ 1.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.1 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EURAU változása a következő volt: -0.15% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és -0.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AllUnity EUR (EURAU) piaci információk

Piaci érték $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.34M$ 20.34M $ 20.34M Forgalomban lévő készlet 17.63M 17.63M 17.63M Teljes tokenszám 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

A(z) AllUnity EUR jelenlegi piaci plafonja $ 20.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EURAU keringésben lévő tokenszáma 17.63M, és a teljes tokenszám 17630279.33. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.34M.