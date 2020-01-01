AllSafe (ASAFE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AllSafe (ASAFE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AllSafe (ASAFE) tokennel kapcsolatos információk Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Hivatalos webhely: https://allsafecoin.org/ Vásárolj most ASAFE tokent!

AllSafe (ASAFE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AllSafe (ASAFE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.95K $ 2.95K $ 2.95K Teljes tokenszám: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.40K $ 3.40K $ 3.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022697 $ 0.00022697 $ 0.00022697 További tudnivalók a(z) AllSafe (ASAFE) áráról

AllSafe (ASAFE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AllSafe (ASAFE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASAFE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASAFE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASAFE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASAFE token élő árfolyamát!

ASAFE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASAFE kapcsán? ASAFE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASAFE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

