ALLINDOGE (ALLINDOGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00462927 24h alacsony $ 0.00491619 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01291751 Legalacsonyabb ár $ 0.00438126 Árváltozás (1H) -2.42% Árváltozás (1D) -1.73% Árváltozás (7D) -11.81%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) valós idejű ár: $0.0046345. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALLINDOGE legalacsonyabb ára $ 0.00462927, legmagasabb ára pedig $ 0.00491619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALLINDOGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01291751, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00438126 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALLINDOGE változása a következő volt: -2.42% az elmúlt órában, -1.73% az elmúlt 24 órában, és -11.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) piaci információk

Piaci érték $ 4.66M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.66M Forgalomban lévő készlet 994.34M Teljes tokenszám 994,338,350.352716

A(z) ALLINDOGE jelenlegi piaci plafonja $ 4.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALLINDOGE keringésben lévő tokenszáma 994.34M, és a teljes tokenszám 994338350.352716. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.66M.