Alligator Alcatraz (ICE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00045638$ 0.00045638 $ 0.00045638 Legalacsonyabb ár $ 0.0000085$ 0.0000085 $ 0.0000085 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -3.64% Árváltozás (7D) -3.64%

Alligator Alcatraz (ICE) valós idejű ár: $0.00000876. Az elmúlt 24 órában, a(z)ICE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ICE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00045638, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000085 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ICE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alligator Alcatraz (ICE) piaci információk

Piaci érték $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Forgalomban lévő készlet 999.74M 999.74M 999.74M Teljes tokenszám 999,743,889.551213 999,743,889.551213 999,743,889.551213

A(z) Alligator Alcatraz jelenlegi piaci plafonja $ 8.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ICE keringésben lévő tokenszáma 999.74M, és a teljes tokenszám 999743889.551213. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.76K.