Alliewai by Virtuals (AWAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00199519 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.32% Árváltozás (1D) -15.31% Árváltozás (7D) -19.24%

Alliewai by Virtuals (AWAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AWAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AWAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00199519, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AWAI változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -15.31% az elmúlt 24 órában, és -19.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alliewai by Virtuals (AWAI) piaci információk

Piaci érték $ 255.78K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 255.78K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Alliewai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 255.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AWAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 255.78K.