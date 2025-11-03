TőzsdeDEX+
A(z) élő Alliewai by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AWAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AWAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AWAI

AWAI árinformációk

Mi a(z) AWAI

AWAI hivatalos webhely

AWAI tokenomikai adatai

AWAI árelőrejelzés

Alliewai by Virtuals Logó

Alliewai by Virtuals Ár (AWAI)

Nem listázott

1 AWAI-USD élő ár:

$0.00025578
$0.00025578$0.00025578
-15.30%1D
USD
Alliewai by Virtuals (AWAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:31 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0
$ 0$ 0

-1.32%

-15.31%

-19.24%

-19.24%

Alliewai by Virtuals (AWAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AWAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AWAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00199519, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AWAI változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -15.31% az elmúlt 24 órában, és -19.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alliewai by Virtuals (AWAI) piaci információk

$ 255.78K
$ 255.78K$ 255.78K

--
----

$ 255.78K
$ 255.78K$ 255.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Alliewai by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 255.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AWAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 255.78K.

Alliewai by Virtuals (AWAI) árelőzmények USD

A(z) Alliewai by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Alliewai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alliewai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Alliewai by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-15.31%
30 nap$ 0-30.10%
60 nap$ 0-56.61%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Alliewai by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alliewai by Virtuals (AWAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alliewai by Virtuals (AWAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alliewai by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alliewai by Virtuals árelőrejelzését most!

AWAI helyi valutákra

Alliewai by Virtuals (AWAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alliewai by Virtuals (AWAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AWAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Alliewai by Virtuals (AWAI)

Mennyit ér ma a(z) Alliewai by Virtuals (AWAI)?
A(z) élő AWAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AWAI ára a(z) USD esetében?
A(z) AWAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alliewai by Virtuals piaci plafonja?
A(z) AWAI piaci plafonja $ 255.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AWAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AWAI keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) AWAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AWAI mindenkori legmagasabb ára 0.00199519 USD.
Mi volt a(z) AWAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AWAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) AWAI kereskedési volumene?
A(z) AWAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AWAI ára emelkedni fog idén?
A(z) AWAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AWAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

