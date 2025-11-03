TőzsdeDEX+
A(z) élő all you had to do was ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOTHING USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOTHING ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő all you had to do was ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOTHING USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOTHING ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOTHING

NOTHING árinformációk

Mi a(z) NOTHING

NOTHING hivatalos webhely

NOTHING tokenomikai adatai

NOTHING árelőrejelzés

all you had to do was (NOTHING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011783
$ 0.0011783$ 0.0011783

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-6.35%

-15.88%

-15.88%

all you had to do was (NOTHING) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOTHING legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOTHING valaha volt legmagasabb ára $ 0.0011783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOTHING változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -15.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

all you had to do was (NOTHING) piaci információk

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

998.98M
998.98M 998.98M

998,980,533.650402
998,980,533.650402 998,980,533.650402

A(z) all you had to do was jelenlegi piaci plafonja $ 9.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOTHING keringésben lévő tokenszáma 998.98M, és a teljes tokenszám 998980533.650402. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.88K.

all you had to do was (NOTHING) árelőzmények USD

A(z) all you had to do wasUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) all you had to do was USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) all you had to do was USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) all you had to do was USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.35%
30 nap$ 0-46.78%
60 nap$ 0-63.43%
90 nap$ 0--

Mi a(z) all you had to do was (NOTHING)

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

all you had to do was (NOTHING) Erőforrás

Hivatalos webhely

all you had to do was árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) all you had to do was (NOTHING) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) all you had to do was (NOTHING) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) all you had to do was rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) all you had to do was árelőrejelzését most!

NOTHING helyi valutákra

all you had to do was (NOTHING) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) all you had to do was (NOTHING) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOTHING token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: all you had to do was (NOTHING)

Mennyit ér ma a(z) all you had to do was (NOTHING)?
A(z) élő NOTHING ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOTHING ára a(z) USD esetében?
A(z) NOTHING jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) all you had to do was piaci plafonja?
A(z) NOTHING piaci plafonja $ 9.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOTHING keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOTHING keringésben lévő tokenszáma 998.98M USD.
Mi volt a(z) NOTHING mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOTHING mindenkori legmagasabb ára 0.0011783 USD.
Mi volt a(z) NOTHING mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOTHING mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NOTHING kereskedési volumene?
A(z) NOTHING élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NOTHING ára emelkedni fog idén?
A(z) NOTHING a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOTHING árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:10:08 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

