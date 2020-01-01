All Will Retire (AWR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) All Will Retire (AWR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

All Will Retire (AWR) tokennel kapcsolatos információk AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Hivatalos webhely: https://www.allwillretire.com/ Vásárolj most AWR tokent!

All Will Retire (AWR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) All Will Retire (AWR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 964.66M $ 964.66M $ 964.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.01505533 $ 0.01505533 $ 0.01505533 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00475513 $ 0.00475513 $ 0.00475513 További tudnivalók a(z) All Will Retire (AWR) áráról

All Will Retire (AWR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) All Will Retire (AWR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AWR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AWR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AWR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AWR token élő árfolyamát!

AWR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AWR kapcsán? AWR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AWR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

