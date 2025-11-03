All The Money (ATM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00004629$ 0.00004629 $ 0.00004629 Legalacsonyabb ár $ 0.00001441$ 0.00001441 $ 0.00001441 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -10.24% Árváltozás (7D) -10.24%

All The Money (ATM) valós idejű ár: $0.00001557. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00004629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001441 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

All The Money (ATM) piaci információk

Piaci érték $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Forgalomban lévő készlet 91.00B 91.00B 91.00B Teljes tokenszám 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

A(z) All The Money jelenlegi piaci plafonja $ 1.42M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ATM keringésben lévő tokenszáma 91.00B, és a teljes tokenszám 99000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.54M.