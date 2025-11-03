All In (ALLIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03749841 $ 0.03749841 $ 0.03749841 24h alacsony $ 0.04723406 $ 0.04723406 $ 0.04723406 24h magas 24h alacsony $ 0.03749841$ 0.03749841 $ 0.03749841 24h magas $ 0.04723406$ 0.04723406 $ 0.04723406 Minden idők csúcspontja $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Legalacsonyabb ár $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Árváltozás (1H) -0.04% Árváltozás (1D) +6.39% Árváltozás (7D) +2.12% Árváltozás (7D) +2.12%

All In (ALLIN) valós idejű ár: $0.04056395. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALLIN legalacsonyabb ára $ 0.03749841, legmagasabb ára pedig $ 0.04723406 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALLIN valaha volt legmagasabb ára $ 4.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03478359 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALLIN változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, +6.39% az elmúlt 24 órában, és +2.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

All In (ALLIN) piaci információk

Piaci érték $ 37.38K$ 37.38K $ 37.38K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 40.40K$ 40.40K $ 40.40K Forgalomban lévő készlet 921.44K 921.44K 921.44K Teljes tokenszám 995,994.0 995,994.0 995,994.0

A(z) All In jelenlegi piaci plafonja $ 37.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALLIN keringésben lévő tokenszáma 921.44K, és a teljes tokenszám 995994.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.40K.