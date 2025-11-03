TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő All In ár ma 0.04056395 USD. Kövesd nyomon a(z) ALLIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALLIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő All In ár ma 0.04056395 USD. Kövesd nyomon a(z) ALLIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALLIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ALLIN

ALLIN árinformációk

Mi a(z) ALLIN

ALLIN hivatalos webhely

ALLIN tokenomikai adatai

ALLIN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

All In Logó

All In Ár (ALLIN)

Nem listázott

1 ALLIN-USD élő ár:

$0.04056395
$0.04056395$0.04056395
+6.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
All In (ALLIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:59 (UTC+8)

All In (ALLIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03749841
$ 0.03749841$ 0.03749841
24h alacsony
$ 0.04723406
$ 0.04723406$ 0.04723406
24h magas

$ 0.03749841
$ 0.03749841$ 0.03749841

$ 0.04723406
$ 0.04723406$ 0.04723406

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

$ 0.03478359
$ 0.03478359$ 0.03478359

-0.04%

+6.39%

+2.12%

+2.12%

All In (ALLIN) valós idejű ár: $0.04056395. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALLIN legalacsonyabb ára $ 0.03749841, legmagasabb ára pedig $ 0.04723406 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALLIN valaha volt legmagasabb ára $ 4.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03478359 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALLIN változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, +6.39% az elmúlt 24 órában, és +2.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

All In (ALLIN) piaci információk

$ 37.38K
$ 37.38K$ 37.38K

--
----

$ 40.40K
$ 40.40K$ 40.40K

921.44K
921.44K 921.44K

995,994.0
995,994.0 995,994.0

A(z) All In jelenlegi piaci plafonja $ 37.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALLIN keringésben lévő tokenszáma 921.44K, és a teljes tokenszám 995994.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.40K.

All In (ALLIN) árelőzmények USD

A(z) All InUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00243739.
A(z) All In USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0036902526.
A(z) All In USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0310704767.
A(z) All In USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.15819631592039323.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00243739+6.39%
30 nap$ -0.0036902526-9.09%
60 nap$ -0.0310704767-76.59%
90 nap$ -0.15819631592039323-79.59%

Mi a(z) All In (ALLIN)

All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

All In (ALLIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

All In árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) All In (ALLIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) All In (ALLIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) All In rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) All In árelőrejelzését most!

ALLIN helyi valutákra

All In (ALLIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) All In (ALLIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ALLIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: All In (ALLIN)

Mennyit ér ma a(z) All In (ALLIN)?
A(z) élő ALLIN ár a(z) USD esetében 0.04056395 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ALLIN ára a(z) USD esetében?
A(z) ALLIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04056395. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) All In piaci plafonja?
A(z) ALLIN piaci plafonja $ 37.38K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ALLIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ALLIN keringésben lévő tokenszáma 921.44K USD.
Mi volt a(z) ALLIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ALLIN mindenkori legmagasabb ára 4.51 USD.
Mi volt a(z) ALLIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ALLIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.03478359 USD.
Mekkora a(z) ALLIN kereskedési volumene?
A(z) ALLIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ALLIN ára emelkedni fog idén?
A(z) ALLIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ALLIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:59 (UTC+8)

All In (ALLIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,598.87
$107,598.87$107,598.87

-2.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.21
$3,713.21$3,713.21

-3.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.15
$176.15$176.15

-4.15%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0618
$1.0618$1.0618

-15.85%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.21
$3,713.21$3,713.21

-3.63%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,598.87
$107,598.87$107,598.87

-2.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.15
$176.15$176.15

-4.15%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4172
$2.4172$2.4172

-3.30%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.93
$83.93$83.93

-5.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10000
$0.10000$0.10000

+900.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0297
$0.0297$0.0297

-89.71%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05452
$0.05452$0.05452

-1.26%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001900
$0.000000001900$0.000000001900

+336.78%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000596
$0.0000596$0.0000596

+136.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006038
$0.00006038$0.00006038

+64.92%

0G Logó

0G

0G

$1.445
$1.445$1.445

+49.58%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000388
$0.0000388$0.0000388

+40.57%