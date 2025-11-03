TőzsdeDEX+
A(z) élő AlgonFX ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ALG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ALG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ALG

ALG árinformációk

Mi a(z) ALG

ALG hivatalos webhely

ALG tokenomikai adatai

ALG árelőrejelzés

AlgonFX Ár (ALG)

Nem listázott

1 ALG-USD élő ár:

$0.00046453
$0.00046453$0.00046453
+9.40%1D
USD
AlgonFX (ALG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:17 (UTC+8)

AlgonFX (ALG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107509
$ 0.00107509$ 0.00107509

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

+9.48%

-28.56%

-28.56%

AlgonFX (ALG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00107509, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALG változása a következő volt: -0.86% az elmúlt órában, +9.48% az elmúlt 24 órában, és -28.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AlgonFX (ALG) piaci információk

$ 464.51K
$ 464.51K$ 464.51K

--
----

$ 464.51K
$ 464.51K$ 464.51K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,220.9411747
999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

A(z) AlgonFX jelenlegi piaci plafonja $ 464.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALG keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999944220.9411747. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 464.51K.

AlgonFX (ALG) árelőzmények USD

A(z) AlgonFXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AlgonFX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AlgonFX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AlgonFX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+9.48%
30 nap$ 0-48.16%
60 nap$ 0+260.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AlgonFX (ALG) Erőforrás

Hivatalos webhely

AlgonFX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AlgonFX (ALG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AlgonFX (ALG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AlgonFX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AlgonFX árelőrejelzését most!

ALG helyi valutákra

AlgonFX (ALG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AlgonFX (ALG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ALG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AlgonFX (ALG)

Mennyit ér ma a(z) AlgonFX (ALG)?
A(z) élő ALG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ALG ára a(z) USD esetében?
A(z) ALG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AlgonFX piaci plafonja?
A(z) ALG piaci plafonja $ 464.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ALG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ALG keringésben lévő tokenszáma 999.94M USD.
Mi volt a(z) ALG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ALG mindenkori legmagasabb ára 0.00107509 USD.
Mi volt a(z) ALG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ALG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ALG kereskedési volumene?
A(z) ALG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ALG ára emelkedni fog idén?
A(z) ALG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ALG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:35:17 (UTC+8)

AlgonFX (ALG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

