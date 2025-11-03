AlgonFX (ALG) árinformáció (USD)

AlgonFX (ALG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00107509, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALG változása a következő volt: -0.86% az elmúlt órában, +9.48% az elmúlt 24 órában, és -28.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AlgonFX (ALG) piaci információk

A(z) AlgonFX jelenlegi piaci plafonja $ 464.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALG keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999944220.9411747. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 464.51K.