ALEXIS (ALEXIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ALEXIS (ALEXIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

ALEXIS (ALEXIS) tokennel kapcsolatos információk Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens. Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically. Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token. Hivatalos webhely: https://alexistoken.com/ Vásárolj most ALEXIS tokent!

ALEXIS (ALEXIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ALEXIS (ALEXIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.16K Teljes tokenszám: $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 335.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.42K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

ALEXIS (ALEXIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ALEXIS (ALEXIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALEXIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALEXIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALEXIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALEXIS token élő árfolyamát!

ALEXIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALEXIS kapcsán? ALEXIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ALEXIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

