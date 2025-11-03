alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00507459 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -4.14% Árváltozás (1D) +5.48% Árváltozás (7D) -12.24%

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ALEXANDERELORENZO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ALEXANDERELORENZO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00507459, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ALEXANDERELORENZO változása a következő volt: -4.14% az elmúlt órában, +5.48% az elmúlt 24 órában, és -12.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) piaci információk

Piaci érték $ 298.79K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 568.84K Forgalomban lévő készlet 525.26M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) alexanderelorenzo jelenlegi piaci plafonja $ 298.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ALEXANDERELORENZO keringésben lévő tokenszáma 525.26M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 568.84K.