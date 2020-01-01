Alan the Alien (ALAN) tokenomikai adatai
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members.
Project Info:
Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features:
Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alan the Alien (ALAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Alan the Alien (ALAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Alan the Alien (ALAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALAN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ALAN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ALAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALAN token élő árfolyamát!
ALAN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALAN kapcsán? ALAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.