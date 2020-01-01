Aladdin DAO (ALD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aladdin DAO (ALD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aladdin DAO (ALD) tokennel kapcsolatos információk AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Hivatalos webhely: https://aladdin.club/ Vásárolj most ALD tokent!

Aladdin DAO (ALD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aladdin DAO (ALD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M Teljes tokenszám: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Minden idők csúcspontja: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Minden idők mélypontja: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Jelenlegi ár: $ 0.095501 $ 0.095501 $ 0.095501 További tudnivalók a(z) Aladdin DAO (ALD) áráról

Aladdin DAO (ALD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aladdin DAO (ALD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALD token élő árfolyamát!

