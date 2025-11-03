TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő AKIRA LABS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AKIRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AKIRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AKIRA LABS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AKIRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AKIRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AKIRA

AKIRA árinformációk

Mi a(z) AKIRA

AKIRA fehér könyv

AKIRA hivatalos webhely

AKIRA tokenomikai adatai

AKIRA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AKIRA LABS Logó

AKIRA LABS Ár (AKIRA)

Nem listázott

1 AKIRA-USD élő ár:

--
----
-34.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
AKIRA LABS (AKIRA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:52 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-34.87%

-34.58%

-34.58%

AKIRA LABS (AKIRA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AKIRA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AKIRA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AKIRA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -34.87% az elmúlt 24 órában, és -34.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AKIRA LABS (AKIRA) piaci információk

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849795
980,977,115.849795 980,977,115.849795

A(z) AKIRA LABS jelenlegi piaci plafonja $ 9.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AKIRA keringésben lévő tokenszáma 979.79M, és a teljes tokenszám 980977115.849795. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.88K.

AKIRA LABS (AKIRA) árelőzmények USD

A(z) AKIRA LABSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AKIRA LABS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AKIRA LABS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AKIRA LABS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-34.87%
30 nap$ 0-76.48%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AKIRA LABS (AKIRA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

AKIRA LABS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AKIRA LABS (AKIRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AKIRA LABS (AKIRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AKIRA LABS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AKIRA LABS árelőrejelzését most!

AKIRA helyi valutákra

AKIRA LABS (AKIRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AKIRA LABS (AKIRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AKIRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AKIRA LABS (AKIRA)

Mennyit ér ma a(z) AKIRA LABS (AKIRA)?
A(z) élő AKIRA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AKIRA ára a(z) USD esetében?
A(z) AKIRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AKIRA LABS piaci plafonja?
A(z) AKIRA piaci plafonja $ 9.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AKIRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AKIRA keringésben lévő tokenszáma 979.79M USD.
Mi volt a(z) AKIRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AKIRA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) AKIRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AKIRA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) AKIRA kereskedési volumene?
A(z) AKIRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AKIRA ára emelkedni fog idén?
A(z) AKIRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AKIRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:52 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.36
$107,605.36$107,605.36

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.56
$3,713.56$3,713.56

-3.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0613
$1.0613$1.0613

-15.89%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.56
$3,713.56$3,713.56

-3.62%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.36
$107,605.36$107,605.36

-2.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4173
$2.4173$2.4173

-3.30%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.69
$83.69$83.69

-5.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10000
$0.10000$0.10000

+900.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0281
$0.0281$0.0281

-90.27%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05457
$0.05457$0.05457

-1.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001728
$0.000000001728$0.000000001728

+297.24%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000596
$0.0000596$0.0000596

+136.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006076
$0.00006076$0.00006076

+65.96%

0G Logó

0G

0G

$1.445
$1.445$1.445

+49.58%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000388
$0.0000388$0.0000388

+40.57%