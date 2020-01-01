AKACHI (AKACHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AKACHI (AKACHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AKACHI (AKACHI) tokennel kapcsolatos információk Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Hivatalos webhely: https://www.akachi.world/ Vásárolj most AKACHI tokent!

AKACHI (AKACHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AKACHI (AKACHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K Teljes tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.00071657 $ 0.00071657 $ 0.00071657 Minden idők mélypontja: $ 0.00000635 $ 0.00000635 $ 0.00000635 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) AKACHI (AKACHI) áráról

AKACHI (AKACHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AKACHI (AKACHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKACHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AKACHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AKACHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKACHI token élő árfolyamát!

