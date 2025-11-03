TőzsdeDEX+
A(z) élő aixrp ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AIXRP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIXRP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AIXRP

AIXRP árinformációk

Mi a(z) AIXRP

AIXRP fehér könyv

AIXRP hivatalos webhely

AIXRP tokenomikai adatai

AIXRP árelőrejelzés

aixrp Ár (AIXRP)

1 AIXRP-USD élő ár:

$0.00020164
$0.00020164
0.00%1D
aixrp (AIXRP) Élő árdiagram
aixrp (AIXRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00198245
$ 0.00198245

$ 0
$ 0

-26.08%

-26.08%

aixrp (AIXRP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIXRP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIXRP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00198245, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIXRP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -26.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aixrp (AIXRP) piaci információk

$ 59.24K
$ 59.24K

$ 201.64K
$ 201.64K

293.80M
293.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) aixrp jelenlegi piaci plafonja $ 59.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIXRP keringésben lévő tokenszáma 293.80M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 201.64K.

aixrp (AIXRP) árelőzmények USD

A(z) aixrpUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) aixrp USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) aixrp USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) aixrp USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+4.78%
60 nap$ 0-57.83%
90 nap$ 0--

Mi a(z) aixrp (AIXRP)

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

aixrp (AIXRP) Erőforrás

Hivatalos webhely

aixrp árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) aixrp (AIXRP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) aixrp (AIXRP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) aixrp rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) aixrp árelőrejelzését most!

AIXRP helyi valutákra

aixrp (AIXRP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aixrp (AIXRP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIXRP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aixrp (AIXRP)

Mennyit ér ma a(z) aixrp (AIXRP)?
A(z) élő AIXRP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIXRP ára a(z) USD esetében?
A(z) AIXRP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aixrp piaci plafonja?
A(z) AIXRP piaci plafonja $ 59.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIXRP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIXRP keringésben lévő tokenszáma 293.80M USD.
Mi volt a(z) AIXRP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIXRP mindenkori legmagasabb ára 0.00198245 USD.
Mi volt a(z) AIXRP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIXRP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) AIXRP kereskedési volumene?
A(z) AIXRP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AIXRP ára emelkedni fog idén?
A(z) AIXRP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIXRP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
aixrp (AIXRP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

